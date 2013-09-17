中国称将认真研究联合国关于叙利亚境内化武袭击的报告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月17日 - 中国周二表示，将认真研究联合国调查人员证实8月21日叙利亚发生过沙林毒气袭击的报告。
这份报告未提及化武袭击的发起者，但美国、英国和法国特使表示，报告中的技术细节说明叙利亚政府是毒气袭击的元凶。
中国外交部发言人洪磊在每日例行的新闻发布会上表示：“中方重视有关的报告内容，并且将做深入的研究。”
“同时我们也一贯主张，有关的调查应该由联合国调查小组在公正、客观、专业这样一个基础上进行。”
洪磊不愿透露中国是否同意美、英、法的观点。
洪磊再次重申中国支持在联合国框架下解决叙利亚问题，希望通过政治途径解决。（完）
(编译 靳怡雯; 审校 王燕焜)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。