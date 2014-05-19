中国北方工业公司称从未向叙利亚出口氯气及氯气瓶产品

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月16日 - 中国北方工业公司周五称，从未向叙利亚出口过氯气及氯气瓶产品。此前有报道称，叙利亚一次疑似毒气攻击事件中使用的氯气罐上刻有该公司英文简称“NORINCO”字样。
北方工业公司称，相关氯气瓶体上所印LOGO并非中国北方工业公司LOGO，其字体、图样和使用方式等与该公司标准推广使用方式明显不符。该公司并表示，对于擅自发布不实报道、损害该公司形象和名誉权的单位或个人，将保留进一步追究其法律责任的权利。
北方工业公司公开声明中说：“中国北方工业公司高度重视叙利亚氯气罐事件及其影响，全面审查了公司合同记录、历史档案。根据调查结果，中国北方工业公司郑重声明：我公司从未向叙利亚出口过氯气及氯气瓶产品。”
中国外交部曾表态称，相信北方工业公司未违反国际公约。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注