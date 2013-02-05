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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 10:08 BJT

中国称叙利亚常务副外长本周将访华

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月4日 - 叙利亚常务副外长米格达德本周将访问中国，与中国外长杨洁篪会晤。中国政府称这是推动政治解决叙利亚冲突的努力之一。

中国外交部发言人华春莹在每日例行新闻发布会上表示，米格达德将在2月4日-7日对中国进行访问。他还将与中国副外长翟隽进行会晤。

华春莹表示：“这次访问是中方为推动叙利亚问题政治解决所作努力的一部分。”

叙利亚外长穆阿利姆去年4月曾来华访问。(完)

编译：靳怡雯 发稿：程芳
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