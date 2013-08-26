中国称各方均应避免对叙利亚化武调查结果进行预断

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月23日 - 中国政府周五表示，在查明事实真相前，各方均应避免预断联合国对叙利亚使用化学武器调查的调查结果。此前，叙利亚反对派指控政府军在袭击平民时使用了类似武器。
联合国要求叙利亚政府允许联合国化学武器专家立即进入大马士革郊区调查化武传闻。
中国外交部官网发布的声明称：“我们认为在查明事实真相前，各方均应避免预断调查结果。”
“无论叙利亚任何一方使用化武，中方均坚决反对。中方支持联合国秘书处依据联合国有关决议对使用化武问题的指称展开独立、客观、公正、专业的调查。”
“当前事态再次表明推动政治解决叙利亚问题的重要性和紧迫性。”（完）
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编