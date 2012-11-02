中国提出解决叙利亚问题四点倡议

路透北京11月1日电---中国周四称，已经提出推进叙利亚问题政治解决进程四点倡议，包括分阶段分地区停火和组建过渡管理机构等。

该倡议是在周三联合国-阿盟叙利亚问题联合特别代表普拉希米访华时提出的。

外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，倡议中有关分阶段分地区停火、组建过渡管理机构等具体的建设性意见和建议，是中方结合形势最新发展提出的。

“此次提出新倡议是中方一直以来推动叙利亚问题政治解决努力的延续。”

中国国际问题研究所高级研究员郭宪钢称，最新的倡议并不预示中国立场将发生变化，而是立场更加明确。

他指出，中国一直提倡和平解决叙利亚问题，反政府武装应通过对话获得和平，外部军事力量不应干预。

洪磊称，“有越来越多的国家认识到军事解决没有出路，政治解决的呼声正在上升。”

“中方现在提出有关倡议，目的就是要凝聚国际社会共识，支持普拉希米联合特别代表的斡旋努力，从而维护和推动叙利亚问题的政治解决势头及进程，推动叙利亚有关各方尽快实现停火止暴，开启由叙利亚人民主导的政治过渡进程。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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