外部力量没有资格插手叙利亚问题--《人民日报》

路透北京6月4日电---《人民日报》周一发表文章称，面对叙利亚危机，西方国家支持的军事干预行动可能引发更为惨烈的动乱，抛弃安南的和平计划可能将叙利亚推向全面战争的深渊。

《人民日报》解释了中国政府反对就上个月的胡拉惨案采取更严厉反应的原因，并指出对於叙利亚问题，“外部力量没有资格插手”。

“不难想象，叙利亚一旦爆发全面内战并因此引起西方军事干预，会招致怎样的乱局，”文章写道。

胡拉惨案发生後，安南警告叙利亚爆发内战的风险上升，而反对派敦促安南宣布他的和平计划流产。

文章称：“在当前情况下，解决叙利亚问题的现实方案仍是安南的六点和平计划。”

“一旦堵上这条和平解决叙利亚问题的现实通道，极有可能将这个国家推向全面战争的深渊。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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