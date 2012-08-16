叙利亚政府特使赞中俄对叙危机立场

路透北京8月16日电---叙利亚政府特使夏班（Bouthaina Shaaban）接受《中国日报》采访时称赞中国及俄罗斯对叙利亚危机采取的立场，并表示她将告诉中国领导人有关叙利亚危机的真实情况。

“我们很高兴看到像中国和俄罗斯这样既非殖民者、也不像殖民者那样与人打交道的国家，”夏班对该报说，并补充说这是“与西方十分不同的立场”。