叙利亚政府特使赞中俄对叙危机立场

法国总统候选人菲永仍受空饷丑闻调查拖累 勒庞的民调支持率上升
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
路透北京8月16日电---叙利亚政府特使夏班（Bouthaina Shaaban）接受《中国日报》采访时称赞中国及俄罗斯对叙利亚危机采取的立场，并表示她将告诉中国领导人有关叙利亚危机的真实情况。
夏班於周二抵达中国进行访问，接受《中国日报》采访是她此次访华之行首次发表公开言论。
“我们很高兴看到像中国和俄罗斯这样既非殖民者、也不像殖民者那样与人打交道的国家，”夏班对该报说，并补充说这是“与西方十分不同的立场”。
她说，此次访问将让“中国领导人了解叙利亚的真实情况”。
报导称，夏班将在周四晚些时候与中国外交部长杨洁篪会面。（完）编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”
路透北京2月16日 - 天津市第二中级人民法院周四称，最高人民法院原副院长奚晓明因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对奚晓明受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。奚晓明当庭表示服判，不上诉。