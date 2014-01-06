中国海军盐城舰将为叙化武运输护航

路透塞浦路斯利马索尔1月4日 - 中国海军盐城舰周六靠泊塞浦路斯利马索尔港，将为运输叙利亚化学武器的船只提供护航。

盐城舰将护航挪威和丹麦船只转移叙利亚化武。挪威和丹麦的船只目前在叙利亚附近的国际水域，以待在国际机构的监督下转移叙利亚化武。

叙利亚化武转移工作未能按照预定日期在去年12月31日前进行。中国和塞浦路斯官员表示，尚不清楚这项工作开始的具体日期。

中国驻塞浦路斯大使刘昕生称，中国支持国际社会销毁叙利亚化武的努力，希望这次任务取得成功。

塞浦路斯国防部长福蒂斯·福蒂乌（PhotisPhotiou）与中国官员会面后表示，叙利亚化武转移工作“随时”都有可能启动。

俄罗斯也将为运输叙利亚化武的船只提供护航。叙利亚化武将由两艘货船运至意大利，随后将由装有毒素中和设备的美国船只“光芒角号”（Cape Ray）接手。

“光芒角号”将在两周内启程离开美国前往地中海。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。