中国海军盐城舰将为叙化武运输护航

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透塞浦路斯利马索尔1月4日 - 中国海军盐城舰周六靠泊塞浦路斯利马索尔港，将为运输叙利亚化学武器的船只提供护航。
盐城舰将护航挪威和丹麦船只转移叙利亚化武。挪威和丹麦的船只目前在叙利亚附近的国际水域，以待在国际机构的监督下转移叙利亚化武。
叙利亚化武转移工作未能按照预定日期在去年12月31日前进行。中国和塞浦路斯官员表示，尚不清楚这项工作开始的具体日期。
中国驻塞浦路斯大使刘昕生称，中国支持国际社会销毁叙利亚化武的努力，希望这次任务取得成功。
塞浦路斯国防部长福蒂斯·福蒂乌（PhotisPhotiou）与中国官员会面后表示，叙利亚化武转移工作“随时”都有可能启动。
俄罗斯也将为运输叙利亚化武的船只提供护航。叙利亚化武将由两艘货船运至意大利，随后将由装有毒素中和设备的美国船只“光芒角号”（Cape Ray）接手。
“光芒角号”将在两周内启程离开美国前往地中海。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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