杨洁篪称中国支持叙利亚出现政治过渡时期

路透北京9月5日电---中国外长杨洁篪周三称，中国支持在叙利亚出现政治过渡时期，同时重申中国反对外界强行进行干涉。

杨洁篪对此没有进行详述。俄罗斯亦表示广泛支持叙利亚出现政治过渡。

在与美国国务卿希拉里举行会谈後，杨洁篪在新闻发布会上表示，“我们和很多国家都支持在叙利亚出现政治过渡时期，同时我们认为任何解决方案应该来自於叙利亚人民，是符合叙利亚人民的愿望的，而不是外界强加的。”

新任联合国-阿盟叙利亚危机联合特别代表卜拉希米曾将自己斡旋和平的努力描述为“几乎不可能”，但杨洁篪就此传递了更积极的信息。

“我在电话中（对卜拉希米）表示，中方全面支持他的斡旋努力。中方希望各方支持卜拉希米的斡旋努力，使叙利亚问题得到妥善和平解决。”

他并说道，“在叙利亚问题上，我想强调，中国不偏袒任何一个人或任何一方。”

“希望国际社会各成员都能够积极利用自己的影响来推动叙利亚各方采取建设性、冷静和现实的态度，早日实现政治对话和政治过渡。”

杨洁篪称，中国坚持不干涉他国内政原则。

希拉里称，美国政府对中俄在叙利亚问题上的立场感到失望，这已不是什麽秘密，并重申最好的行动方案仍是联合国安理会采取强硬立场。

同时，她还表示，美国将同有相同看法的国家合作，为阿萨德下台这一天的到来做好准备，“因为我们坚信他必将下台”。（完）