叙利亚反对派组织代表团下周将访华

法国总统候选人菲永谴责空饷案调查为“政治暗杀” 誓言参选到底（更新版）

路透巴黎3月1日 - 法国保守派候选人、前总理菲永周三表示，将在法国总统大选中“奋战到底”，尽管财务丑闻越演越烈；菲永的竞选活动也遭遇新的挫折--一位高级助理辞职，一个政党也停止对他的支持。