叙利亚反对派组织代表团下周将访华

法国总统候选人菲永谴责空饷案调查为“政治暗杀” 誓言参选到底（更新版）
路透巴黎3月1日 - 法国保守派候选人、前总理菲永周三表示，将在法国总统大选中“奋战到底”，尽管财务丑闻越演越烈；菲永的竞选活动也遭遇新的挫折--一位高级助理辞职，一个政党也停止对他的支持。
路透北京9月14日电---中国外交部周五称，叙利亚反对派代表团下周将访问中国。一个月前，叙利亚总统阿萨德的特使曾来华访问。
中国外交部发言人洪磊对记者表示，叙利亚“全国民主变革力量民族协调机构”代表团将於9月16-20日来华访问。
阿萨德的特使夏班曾於8月来华访问，当时中国敦促叙利亚政府与反对派会谈。
叙利亚反对派代表以前也曾访问过中国。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎3月1日 - 法国保守派候选人、前总理菲永周三表示，将在法国总统大选中“奋战到底”，尽管财务丑闻越演越烈；菲永的竞选活动也遭遇新的挫折--一位高级助理辞职，一个政党也停止对他的支持。
路透华盛顿3月1日 - 据路透看到的一份文件，美国总统特朗普承诺利用现有资金立即开始在美国-墨西哥边境筑墙，现在遇到了资金不足问题。
路透巴黎3月1日 - 保守派法国总统候选人菲永周三突然推迟高调的竞选造势活动。有报纸报道称，负责其妻子涉嫌“吃空饷”案件的司法官已传讯菲永。