西方应为叙利亚决议草案被否决负责--新华

路透上海7月20日电---新华社周五称，西方外交官应该为联合国安理会未通过叙利亚问题最新一份决议草案负责，因他们试图强制通过未对反对派施以足够压力的不平衡草案。

俄罗斯和中国周四否决了这份西方国家提交联合国安理会表决的决议草案，这也是两国第三次动用否决权，阻止安理会通过有关叙利亚问题的决议草案。

草案要求叙利亚当局停止针对反对派的暴力，否则将对其实施制裁。中俄的否决行动立即招致来自美国、英国和法国的抨击。

联合国秘书长潘基文表示，他对周四安理会的投票结果“深感失望”。

新华社在一篇评论文章中称，该草案并不平衡，西方外交官对联合国各方磋商表现得毫无诚意、态度傲慢，致使草案胎死腹中。

评论称，西方外交官在草案遭否决後急於指责俄罗斯和中国，但他们自己才是罪魁祸首，因他们试图强制让这份考虑欠周的草案在安理会获得通过。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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