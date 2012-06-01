希拉里反对武装干涉叙利亚

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透哥本哈根5月31日电（记者 Arshad Mohammed）---尽管叙利亚胡拉镇（Houla）上周发生残害平民事件，但美国国务卿希拉里周四列举理由反对武装干涉叙利亚。
希拉里向丹麦学生发表讲话时遇到一些尖锐提问，包括什麽情况下美国和其他国家会对叙利亚采取军事行动等。
上周五胡拉镇发生的惨案中100多位平民丧生，其中多数为儿童，引发西方国家呼吁对叙利亚采取更强硬行动，但俄罗斯和中国持反对意见。
希拉里重申了美国反对武装干涉叙利亚的理由，指出眼下该国的局势与利比亚不同。去年，西方国家发动空袭，帮助利比亚推翻了卡扎菲的统治。
希拉里称，叙利亚社会构成更为复杂，民族分裂严重，没有统一的反对派，该国防空力量强大，军事实力比利比亚强很多。
除了以上这些原因，她还强调武装干涉缺乏国际支持，原因是俄罗斯和中国在联合国安理会持反对意见。俄罗斯和中国已经两次否决了安理会的涉叙决议。
希拉里还在与丹麦官员举行的记者会上明确表示，美国没有考虑对叙利亚采取军事行动。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。