希拉里反对武装干涉叙利亚

路透哥本哈根5月31日电（记者 Arshad Mohammed）---尽管叙利亚胡拉镇（Houla）上周发生残害平民事件，但美国国务卿希拉里周四列举理由反对武装干涉叙利亚。

希拉里向丹麦学生发表讲话时遇到一些尖锐提问，包括什麽情况下美国和其他国家会对叙利亚采取军事行动等。

上周五胡拉镇发生的惨案中100多位平民丧生，其中多数为儿童，引发西方国家呼吁对叙利亚采取更强硬行动，但俄罗斯和中国持反对意见。

希拉里重申了美国反对武装干涉叙利亚的理由，指出眼下该国的局势与利比亚不同。去年，西方国家发动空袭，帮助利比亚推翻了卡扎菲的统治。

希拉里称，叙利亚社会构成更为复杂，民族分裂严重，没有统一的反对派，该国防空力量强大，军事实力比利比亚强很多。

除了以上这些原因，她还强调武装干涉缺乏国际支持，原因是俄罗斯和中国在联合国安理会持反对意见。俄罗斯和中国已经两次否决了安理会的涉叙决议。

希拉里还在与丹麦官员举行的记者会上明确表示，美国没有考虑对叙利亚采取军事行动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。