希拉里要求阿萨德下台并离开叙利亚

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透伊斯坦布尔6月7日电(记者 Arshad Mohammed)---美国国务卿希拉里周四敦促叙利亚总统阿萨德移交权力并离开叙利亚，并谴责在叙利亚哈马镇附近发生的大屠杀“丧尽天良”。
希拉里表示，只要前提是阿萨德让位给一个民主政府，美国愿与包括俄罗斯在内的联合国安理会所有成员国一道开会讨论叙利亚的政治前途。
在结束了与阿拉伯和西方国家外长关於反恐问题的会晤後，希拉里在伊斯坦布尔的一场新闻发布会上表示：“阿萨德必须移交权力并离开叙利亚。”
“我们昨天在哈马镇又见证了叙利亚当局支持的暴力行为，这种行径简直没有天理。阿萨德越发残暴和狡猾，只要阿萨德不离开，叙利亚不会也无法实现和平、稳定和民主。”
联合国观察团负责人周四表示，观察员不准进入哈马镇附近一个名叫Mazraat al-Qubeir的村子。反对阿萨德的活动人士称叙利亚军队和效忠阿萨德的民兵在该地屠杀了至少78名村民。
希拉里敦促国际社会团结起来，称只要他们同意阿萨德必须放弃权力，华府愿与任何国家合作。
希拉里表示，她周五将派出关於叙利亚问题的特别顾问前往莫斯科，与俄罗斯政府讨论叙利亚政治过渡的必要性。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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