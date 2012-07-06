希拉里呼吁就叙利亚问题向中俄施压

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透巴黎7月6日电---美国国务卿希拉里周五呼吁，各国应向俄罗斯和中国证明，阻碍叙利亚民主过渡将付出代价。
希拉里称：“只来参加‘叙利亚之友’会议自然是不够的，坦率地告诉你们，我认为，中俄不相信他们支持阿萨德政权会付出代价，一点也不会。”
“唯一能促成改变的方法是，这里每个国家直接迫切地表明，中俄将为阻碍这一进程付出代价，这种做法再也不能容忍了。”
中俄此前曾否决联合国安理会向阿萨德施压的决议。
希拉里重申，美国呼吁根据《联合国宪章》第七章出台一项决议。宪章第七章允许安理会授权进行外交与经济制裁或军事介入等行动。
美国官员一再强调，他们谈论是对叙制裁，并非军事介入。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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