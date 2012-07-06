希拉里呼吁就叙利亚问题向中俄施压

路透巴黎7月6日电---美国国务卿希拉里周五呼吁，各国应向俄罗斯和中国证明，阻碍叙利亚民主过渡将付出代价。

希拉里称：“只来参加‘叙利亚之友’会议自然是不够的，坦率地告诉你们，我认为，中俄不相信他们支持阿萨德政权会付出代价，一点也不会。”

“唯一能促成改变的方法是，这里每个国家直接迫切地表明，中俄将为阻碍这一进程付出代价，这种做法再也不能容忍了。”

中俄此前曾否决联合国安理会向阿萨德施压的决议。

希拉里重申，美国呼吁根据《联合国宪章》第七章出台一项决议。宪章第七章允许安理会授权进行外交与经济制裁或军事介入等行动。

美国官员一再强调，他们谈论是对叙制裁，并非军事介入。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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