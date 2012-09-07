叙政府军或使用过集束炸弹--报告

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透伦敦9月6日电（记者 Alessandra Rizzo）---国际裁军组织--集束炸弹联盟（CMC）周四的报告称，视频和图像证据显示，几乎可以肯定叙利亚政府军使用过集束炸弹。这种炸弹在冲突结束後很长时间内都能导致人员伤亡。
CMC称，该联盟从叙利亚活动人士处搜集到的图像和视频显示，在叙利亚至少两个地方存在集束炸弹残片。
叙利亚政府并未签署禁用此类武器的协定，这意味着，其政府军使用集束炸弹并不违反任何国际法。
但此类武器的使用受到很多人道组织与政府的谴责，集束炸弹能在地面大范围内散布成百上千小型炸弹，而这些炸弹可能在数月甚至数年内不能被发现。
“我们认为，叙利亚政府军使用过集束炸弹的证据很充足，”来自CMC及活动组织“人权观察”（Human Rights Watch）的Stephen Goose在伦敦告诉记者。Goose发布了关於集束炸弹在世界范围内使用情况的报告。
报告称，CMC不能100%肯定叙利亚政府军如何使用这些炸弹，因为没有现场目击证人。
但Goose称：“集束炸弹在那里被使用，这毫无疑问。能找到已被使用过的集束炸弹，而不是从弹药库里拖出来用螺丝刀拆开的碎片。”
CMC称，大马士革未公开表示是否使用过此类炸弹。该组织敦促叙利亚政府予以表态。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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