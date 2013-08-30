若美国采取军事行动 叙利亚或在网络空间还击

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山8月29日 - 如果美国攻打叙利亚，那将是该国首次攻打一个有能力对美国目标在网络空间进行报复的国家。

叙利亚与伊朗结盟令该风险加大。过去三年，伊朗一直在建设自身的网络能力，并已向叙利亚提供技术和其他支持。安全专家称，如果伊朗在叙利亚与美国的任何摩擦中选择支持叙利亚，这将令网络威胁明显加剧。

忠于叙利亚总统阿萨德的黑客组织叙利亚电子军（SEA）已经实施了有组织的网络攻击。该组织破坏过美国媒体和互联网公司的网站，眼下还威胁称如果美国攻打叙利亚，他们会加大此类黑客攻击力度。

“叙利亚电子军可能会进行某种回应，或许会得到伊朗相关组织的某种协助，”前白宫网络安全及反恐顾问克拉克（Richard Clarke）说。

外界对叙利亚电子军的黑客知之甚少，没有证据显示该组织有能力对关键基础设施发动毁灭性攻击。

美国国家安全局前局长海登（Michael Hayden）对路透称，叙利亚电子军“像是伊朗的代理”，其可能拥有比人们所知的更大的破坏力。

迄今为止，叙利亚电子军最具破坏性的行动发生在4月，该组织当时入侵美联社Twitter账号，发布白宫发生爆炸的虚假消息。受这一虚假消息影响，美国股市短时急跌，造成逾1,000亿美元蒸发。

在周三发给路透的电邮中，叙利亚电子军称，如果美国对叙利亚采取军事行动，“我们的目标将会改变”。

“如果美国对叙利亚展开敌对军事行动，一切皆有可能发生，”该组织称。

网络专家称，在美国利用Stuxnet病毒攻击伊朗核项目后，伊朗增强了自身的网络能力。

美国情报官员曾指责伊朗支持的黑客对许多美国银行网站发动了一连串所谓的分散式阻断服务攻击。

研究人员称，伊朗还曾入侵西方石油企业，可能试图破坏数据。不过这可能会增加美国进行报复的风险。

如果伊朗和叙利亚的盟友俄罗斯介入，网络空间格局将会进一步复杂化。前奥巴马政府官员曾称，俄罗斯的网络能力几乎可与美国匹敌。

互联网安全公司IID的弗格森（Paul Ferguson）称，叙利亚电子军的服务器位于俄罗斯，如果叙利亚局势进一步恶化，这样的同盟关系将会加强。

安全公司CrowdStrike首席技术官Dmitri Alperovitch称，尚不清楚叙利亚可能或是想造成多大的网络破坏。

“我们还没有见识他们强大的入侵或破坏能力，”他说道。（完）