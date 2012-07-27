叙政府军猛烈炮轰大马士革和阿勒颇

马来西亚警方搜捕金正男谋杀案中的四名朝鲜嫌疑人
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。
路透贝鲁特7月25日电（记者 Mariam Karouny）---反对派活动人士称，叙利亚政府军周四炮轰了大马士革和叙利亚第二大城市阿勒颇。
大马士革南部居民称，当地每分钟都有炮弹落下。
阿勒颇一早即爆发了激战，一名活动人士称，反对派控制了阿勒颇的一半地区，不过这种说法无法得到证实。
“Salaheddine和Mashhad区今天上午遭到炮击。现在炮击已经停止，但是直升机仍在天空盘旋。”阿勒颇活动人士Abu Hisham称。
活动人士表示，阿勒颇及其周边周三的激战导致24人死亡。
大马士革Yarmouk巴勒斯坦难民营的一名居民称见到猛烈的炮火，特别是Hajar al-Aswad区南部附近。
她表示，政府军看起来针对难民营附近的目标，每分钟都在开炮。炮击约从0400 GMT开始，三个小时後仍在持续。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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