叙政府军猛烈炮轰大马士革和阿勒颇

路透贝鲁特7月25日电（记者 Mariam Karouny）---反对派活动人士称，叙利亚政府军周四炮轰了大马士革和叙利亚第二大城市阿勒颇。

大马士革南部居民称，当地每分钟都有炮弹落下。

阿勒颇一早即爆发了激战，一名活动人士称，反对派控制了阿勒颇的一半地区，不过这种说法无法得到证实。

“Salaheddine和Mashhad区今天上午遭到炮击。现在炮击已经停止，但是直升机仍在天空盘旋。”阿勒颇活动人士Abu Hisham称。

活动人士表示，阿勒颇及其周边周三的激战导致24人死亡。

大马士革Yarmouk巴勒斯坦难民营的一名居民称见到猛烈的炮火，特别是Hajar al-Aswad区南部附近。

她表示，政府军看起来针对难民营附近的目标，每分钟都在开炮。炮击约从0400 GMT开始，三个小时後仍在持续。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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