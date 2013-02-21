叙反对派称阿萨德不能参与和平协议

路透开罗2月21日 - 叙利亚反动派一次重大会议起草的公报称，叙利亚全国联盟愿意通过谈判达成和平协议来结束内战，但总统阿萨德不能成为任何和平协议的一方。

路透看到的这份公报显示，公报删除了直接要求阿萨德下台的内容，较之前要求以阿萨德下台为任何谈判前提条件的立场有所缓和。

公报称，阿萨德及其追随者必须为叙利亚的流血冲突负责，而且任何和平协议必须得到美国和俄罗斯的支持。叙利亚全国联盟将在周四开始召开的各派别领导人会议上讨论这份公报。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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