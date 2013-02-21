叙反对派称阿萨德不能参与和平协议

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透开罗2月21日 - 叙利亚反动派一次重大会议起草的公报称，叙利亚全国联盟愿意通过谈判达成和平协议来结束内战，但总统阿萨德不能成为任何和平协议的一方。
路透看到的这份公报显示，公报删除了直接要求阿萨德下台的内容，较之前要求以阿萨德下台为任何谈判前提条件的立场有所缓和。
公报称，阿萨德及其追随者必须为叙利亚的流血冲突负责，而且任何和平协议必须得到美国和俄罗斯的支持。叙利亚全国联盟将在周四开始召开的各派别领导人会议上讨论这份公报。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)