美官员和专家称销毁叙化武绝非易事

路透华盛顿9月9日（记者 Phil Stewart） - 美国官员及专家警告称，在叙利亚内战情况下，检查人员执行任何与该国达成的移交化学武器的协议都会很困难，而且销毁该国的化学武器可能需要数年时间。

俄罗斯周一提议叙利亚将化学武器交由国际社会控制，以避免美国就所谓的政府军化武袭击对该国实施军事打击。

俄罗斯的提议受到叙利亚和联合国秘书长欢迎。美国总统奥巴马称，这项提议可能是一大突破，但必须以怀疑态度对待。

叙利亚从未签署过关于禁止储存化学武器的国际条约，可能拥有大量沙林毒气、芥子毒气和VX神经毒气。

叙利亚化学物武器库据信分散在几十个地点，要想查证会很困难，同时保护检查人员的安全也很困难。

“这是个很不错的想法，但实现起来却很困难，”一位要求匿名的美国官员说。

“叙利亚正处于政府屠杀人民的残酷内战中。难道还会有人觉得他们会立即停止杀戮，允许检察人员前去销毁所有的化学武器？”该官员说道。

防止武器扩散研究中心研究核、生物和化学武器的专家史密森（Amy Smithson）称，缺乏叙利亚化学武器库存的确凿数据，会令查证工作变得复杂化。

专家称，查证叙利亚化学武器的储存地可能需要数月时间，销毁则需要数年时间，而且还存在遗漏的可能性。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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