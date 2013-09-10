美官员和专家称销毁叙化武并非易事

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月9日（记者 Phil Stewart） - 美国官员及专家警告称，在叙利亚内战情况下，检查人员执行任何与该国达成的移交化学武器的协议都会很困难，而且销毁该国的化学武器可能需要数年时间。
俄罗斯周一提议叙利亚将化学武器交由国际社会控制，以避免美国就所谓的政府军化武袭击对该国实施军事打击。
俄罗斯的提议受到叙利亚和联合国秘书长欢迎。美国总统奥巴马称，这项提议可能是一大突破，但必须以怀疑态度对待。
叙利亚从未签署过关于禁止储存化学武器的国际条约，可能拥有大量沙林毒气、芥子毒气和VX神经毒气。
叙利亚化学物武器库据信分散在几十个地点，要想查证会很困难，同时保护检查人员的安全也很困难。
“这是个很不错的想法，但实现起来却很困难，”一位要求匿名的美国官员说。
“叙利亚正处于政府屠杀人民的残酷内战中。难道还会有人觉得他们会立即停止杀戮，允许检察人员前去销毁所有的化学武器？”该官员说道。
防止武器扩散研究中心研究核、生物和化学武器的专家史密森（Amy Smithson）称，缺乏叙利亚化学武器库存的确凿数据，会令查证工作变得复杂化。
专家称，查证叙利亚化学武器的储存地可能需要数月时间，销毁则需要数年时间，而且还存在遗漏的可能性。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会