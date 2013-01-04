叙利亚内战已致逾六万人丧生

南非执政党非国大支持总统祖马 拒绝敦促其辞职的呼吁
路透约翰内斯堡4月5日 - 在两个主要盟友呼吁总统祖马辞职后，南非执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)“紧密团结”起来支持祖马。之前南非内阁改组，引发标准普尔将该国债信评等调降至垃圾级。
路透安曼/日内瓦1月2日 - 联合国周三称，叙利亚内战已造成逾六万人丧生，这远高于之前公布的死亡人数，而该国内战毫无结束的迹象。
而在最近的一次冲突中，政府空袭大马士革郊区一座加油站，造成数十人死亡，当时许多司机正排队等待难得的加油机会。
活动人士Abu Saeed说：“我至少数到30具尸体，或是被烧焦了，或是支零破碎。”
联合国人权事务专员皮莱（Navi Pillay）称，研究人员对七个渠道的数据进行交叉比对，估计在2011年3月15日至2012年11月30日，叙利亚至少有59,648人在冲突中丧生。
她说：“死亡人数远高于我们之前预期，令人震惊。由于11月底迄今冲突并无缓解迹象，我们可以推定，至2013年初，遇难人数已超过了6万人。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透约翰内斯堡4月5日 - 在两个主要盟友呼吁总统祖马辞职后，南非执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)“紧密团结”起来支持祖马。之前南非内阁改组，引发标准普尔将该国债信评等调降至垃圾级。
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。
路透北京4月5日 - 中国周三称，看不出朝鲜最新发射导弹与“习特会”有关联。中国国家主席习近平和美国总统特朗普本周稍晚将举行会晤。