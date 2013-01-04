叙利亚内战已致逾六万人丧生

(本文由路透中文网编译提供)

路透安曼/日内瓦1月2日 - 联合国周三称，叙利亚内战已造成逾六万人丧生，这远高于之前公布的死亡人数，而该国内战毫无结束的迹象。

而在最近的一次冲突中，政府空袭大马士革郊区一座加油站，造成数十人死亡，当时许多司机正排队等待难得的加油机会。

活动人士Abu Saeed说：“我至少数到30具尸体，或是被烧焦了，或是支零破碎。”

联合国人权事务专员皮莱（Navi Pillay）称，研究人员对七个渠道的数据进行交叉比对，估计在2011年3月15日至2012年11月30日，叙利亚至少有59,648人在冲突中丧生。