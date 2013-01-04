叙利亚内战已致逾六万人丧生

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安曼/日内瓦1月2日 - 联合国周三称，叙利亚内战已造成逾六万人丧生，这远高于之前公布的死亡人数，而该国内战毫无结束的迹象。
而在最近的一次冲突中，政府空袭大马士革郊区一座加油站，造成数十人死亡，当时许多司机正排队等待难得的加油机会。
活动人士Abu Saeed说：“我至少数到30具尸体，或是被烧焦了，或是支零破碎。”
联合国人权事务专员皮莱（Navi Pillay）称，研究人员对七个渠道的数据进行交叉比对，估计在2011年3月15日至2012年11月30日，叙利亚至少有59,648人在冲突中丧生。
她说：“死亡人数远高于我们之前预期，令人震惊。由于11月底迄今冲突并无缓解迹象，我们可以推定，至2013年初，遇难人数已超过了6万人。”(完)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。