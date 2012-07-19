反对组织称周四叙利亚死亡人数超过250 创单日最高

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透贝鲁特7月19日电---反对叙利亚政府的监督组织称，周四叙利亚有250多人死亡，这是自16个月前爆发反叙总统阿萨德活动以来，创下的单日最高死亡人数。
位於英国的叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human rights）称，冲突造成93名安全部队人员及155名平民死亡，其中包括位於大马士革的44人，大马士革已激战五日。
该组织称，根据现场消息人士提供的信息，仍在统计反抗力量死亡人数，预计死者总数将大幅增加。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。