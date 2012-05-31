杀戮和最後通牒加剧叙利亚冲突局势

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透贝鲁特5月30日电（记者 Dominic Evans）---叙利亚反对派周三向总统阿萨德发出了最後通牒，要求他在48小时内遵守国际和平计划，否则将恢复推翻现政权的战斗。
此前联合国观察员在叙利亚东部发现13具尸体，这些人被绑後遭射杀。上周胡拉镇惨案中108人丧生。
最新局势发展表明，联合国-阿盟联合特使安南的和平计划未能阻止长达14个月的杀戮，也无法将叙利亚政府和反对派带回谈判桌。
反对派叙利亚自由军上校Qassim Saadeddine表示，要求阿萨德在周五0900 GMT之前执行和平计划，其中包括停火、派遣观察员和允许人道主义救援和记者自由进入叙利亚。
Saadeddine在社交媒体上发布声明称，如果叙利亚政府不执行和平计划，“我们也不会兑现承诺，并将保护平民以及他们的村庄和城市”。
联合国观察员认为，冲突双方都违反了停火协议，不过阿萨德的部队情况更为严重。
国际社会对胡拉镇屠杀惨案表示愤怒和谴责，一些西方国家周二对叙利亚高级外交官下了驱逐令，并向俄罗斯和中国施压，要求允许联合国安理会采取更加严厉的行动。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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