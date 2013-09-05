叙利亚反对派称叙前国防部长叛逃

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(本文由路透中文网编译提供)
路透安曼/多哈9月4日 - 叙利亚反对派组织全国联盟的一名高级成员Kamal al-Labwani周三对路透表示，叙利亚前国防部长阿里·哈比卜(Ali Habib)已经叛逃，目前身在土耳其境内。
哈比卜曾是叙利亚总统阿萨德所属的阿拉维派一名杰出人士。
如果该叛逃消息获得证实，哈比卜将是阿拉维派中脱离阿萨德的最高级别官员。
效忠阿萨德的政府军在与反对派的战争中取得进展，但也面临着美国就叙毒气袭击事件可能对其发起军事打击。
Kamal al-Labwani在巴黎说：“哈比卜设法逃离了叙利亚当局，目前人在土耳其，但这并不意味着他加入了反对派。一名西方外交官告知我此事。”
叙利亚国家电视台否认哈比卜离开叙利亚，称他还在自己的家中。土耳其外长达武特奥卢(Ahmet Davutoglu)表示，他目前无法证实哈比卜叛变。
一名消息人士对路透表示，哈比卜周二晚间叛变，与另外两三人在半夜前抵达土耳其边境。在车辆的护送下，他随后进入土耳其境内。
Kamal al-Labwani说，在一个西方国家的帮助下，哈比卜逃离了叙利亚。
“他将是主要的信息来源。哈比卜的军事生涯很长。自他违抗阿萨德，反对屠杀抗议者以来，他实际上一直被软禁着。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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