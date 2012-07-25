叙驻塞浦路斯大使叛逃至卡塔尔--反对派

路透多哈7月25日电---叙利亚全国委员会（Syrian National Council）成员Wael Merza周三称，叙利亚驻塞浦路斯大使Lamia al-Hariri叛逃，目前已在卡塔尔。

Merza通过电话告诉路透：“是的，她已经叛逃，现在在卡塔尔。”叙利亚全国委员会是叙利亚反对派组织。

塞浦路斯政府官员称，他们没有Hariri是否叛逃的消息。一名级别较高的消息人士告诉路透：“我们所知的是，她眼下不在塞浦路斯。”

此外，该组织另外两名消息人士告诉路透，Hariri周二已离开塞浦路斯首都尼科西亚使馆，她对使馆工作人员称，身体不适去看医生。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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