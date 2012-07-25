叙驻塞浦路斯大使叛逃至卡塔尔--反对派

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透多哈7月25日电---叙利亚全国委员会（Syrian National Council）成员Wael Merza周三称，叙利亚驻塞浦路斯大使Lamia al-Hariri叛逃，目前已在卡塔尔。
Merza通过电话告诉路透：“是的，她已经叛逃，现在在卡塔尔。”叙利亚全国委员会是叙利亚反对派组织。
塞浦路斯政府官员称，他们没有Hariri是否叛逃的消息。一名级别较高的消息人士告诉路透：“我们所知的是，她眼下不在塞浦路斯。”
此外，该组织另外两名消息人士告诉路透，Hariri周二已离开塞浦路斯首都尼科西亚使馆，她对使馆工作人员称，身体不适去看医生。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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