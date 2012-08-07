叙利亚变节者担心亲人遭报复

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透叙利亚阿勒颇8月6日电（记者 Hadeel Al Shalchi）---叙利亚总理希贾卜担心其变节招来致命报复，已寻求反抗力量帮助家人逃离叙利亚，摆脱阿萨德势力的控制。
行动任务是将希贾卜和他的亲人偷偷送入约旦，这凸显了潜在变节者面临的重重困难。希贾卜的家人和他九位兄妹均已被送到安全地方。
希贾卜发言人Mohamed Atari在半岛电视台（Al Jazeera）节目上称：“感谢上帝，今天我要告诉大家的是，（希贾卜）的十位家人一切安全，他们已抵达安全地区，目前健康状况良好。”
“他们以及他们的孩子已到达一个安全的地方，”他说道，但没有透露他们逃脱的进一步详情。
变节人士称，迄今为止，逃离的人有士兵、外交人士和政客，但因担心留在叙利亚的亲人遭到报复，变节者队伍一直没有壮大。
陆军坦克旅指挥官Abu Furat al-Garabolsi将军与所有想要变节的人一样，在筹划他的逃离时面临同样的艰难选择。如果他独自离开，就相当於将家人置于必死的境地；但若他的家人反常出行，又会引起怀疑。
“如果他们发现士兵准备将妻子或孩子送出国，他们知道这肯定意味着他准备变节，”这位42岁的将领在阿勒颇对路透说，他目前在Saleheddine地区领导一对武装人员作战。
上月在亚美尼亚变节的叙利亚外交官Hosam Hafez称，自反抗活动开始以来，变节者家人所遭受的残忍待遇一直是种威慑。
“他们杀死了首位变节军官Hussein Harmoush的大部分家人，数十人遇难，”他说道。
反抗力量表示，自从Harmoush一年前变节後，已有数千名士兵加入他们，包括20多位将军。但变节的高层文官尚比较罕见。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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