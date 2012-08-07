叙利亚变节者担心亲人遭报复

路透叙利亚阿勒颇8月6日电（记者 Hadeel Al Shalchi）---叙利亚总理希贾卜担心其变节招来致命报复，已寻求反抗力量帮助家人逃离叙利亚，摆脱阿萨德势力的控制。

行动任务是将希贾卜和他的亲人偷偷送入约旦，这凸显了潜在变节者面临的重重困难。希贾卜的家人和他九位兄妹均已被送到安全地方。

希贾卜发言人Mohamed Atari在半岛电视台（Al Jazeera）节目上称：“感谢上帝，今天我要告诉大家的是，（希贾卜）的十位家人一切安全，他们已抵达安全地区，目前健康状况良好。”

“他们以及他们的孩子已到达一个安全的地方，”他说道，但没有透露他们逃脱的进一步详情。

变节人士称，迄今为止，逃离的人有士兵、外交人士和政客，但因担心留在叙利亚的亲人遭到报复，变节者队伍一直没有壮大。

陆军坦克旅指挥官Abu Furat al-Garabolsi将军与所有想要变节的人一样，在筹划他的逃离时面临同样的艰难选择。如果他独自离开，就相当於将家人置于必死的境地；但若他的家人反常出行，又会引起怀疑。

“如果他们发现士兵准备将妻子或孩子送出国，他们知道这肯定意味着他准备变节，”这位42岁的将领在阿勒颇对路透说，他目前在Saleheddine地区领导一对武装人员作战。

上月在亚美尼亚变节的叙利亚外交官Hosam Hafez称，自反抗活动开始以来，变节者家人所遭受的残忍待遇一直是种威慑。

“他们杀死了首位变节军官Hussein Harmoush的大部分家人，数十人遇难，”他说道。

反抗力量表示，自从Harmoush一年前变节後，已有数千名士兵加入他们，包括20多位将军。但变节的高层文官尚比较罕见。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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