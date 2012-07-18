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时事要闻 | 2012年 7月 18日 星期三 18:58 BJT

叙利亚国防部长在大马士革被炸身亡

路透贝鲁特7月18日电---叙利亚国家电视台称，周三大马士革一栋国家安全机构建筑内发生炸弹爆炸，当时那里正在举行部长和安全官员会议，国防部长Daoud Rajha被炸身亡。

“国防部长被恐怖分子在国家安全机构建筑内引爆的炸弹炸死。”叙利亚国家电视台的报导称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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