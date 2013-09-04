在美动武情况下俄或会加大对叙军事援助--邓普西

G7外长举行年会 料敦促美国澄清对叙利亚的立场
路透意大利卢卡4月10日 - 七国集团(G7)外长周一将举行年会，欧洲与日本料在会中寻求美国对一系列问题清楚表态，尤其是叙利亚问题。
路透华盛顿9月3日 - 美国参谋长联席会议主席邓普西（Martin Dempsey）周二在国会称，如果美国对叙利亚动武，俄罗斯可能会加大对叙利亚的军事援助。
“有一些迹象显示，他们（俄罗斯）已向叙利亚政府保证，如果我们破坏，他们则可以填补，”邓普西在一次参议院听证会上说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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