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时事要闻 | 2013年 9月 4日 星期三 11:02 BJT

在美动武情况下俄或会加大对叙军事援助--邓普西

路透华盛顿9月3日 - 美国参谋长联席会议主席邓普西（Martin Dempsey）周二在国会称，如果美国对叙利亚动武，俄罗斯可能会加大对叙利亚的军事援助。

“有一些迹象显示，他们（俄罗斯）已向叙利亚政府保证，如果我们破坏，他们则可以填补，”邓普西在一次参议院听证会上说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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