在美动武情况下俄或会加大对叙军事援助--邓普西

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月3日 - 美国参谋长联席会议主席邓普西（Martin Dempsey）周二在国会称，如果美国对叙利亚动武，俄罗斯可能会加大对叙利亚的军事援助。
“有一些迹象显示，他们（俄罗斯）已向叙利亚政府保证，如果我们破坏，他们则可以填补，”邓普西在一次参议院听证会上说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。