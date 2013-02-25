叙政府称愿与反对派谈判--报道

路透莫斯科2月25日 - 俄罗斯塔斯社报道称，叙利亚外长穆阿利姆（Walid al-Moualem）周一表示，叙利亚政府准备与反对派武装谈判。

“我们准备和任何希望谈判的人谈判......即使是和那些手里有武器的人。因为我们相信改革不会从流血中来，只能从对话中来，”穆阿利姆在与俄罗斯外长拉夫罗夫在莫斯科会晤前说道。

塔斯社并未报道穆阿利姆对于谈判前景的评论，也没有明确表示叙利亚政府对于开始谈判是否有条件。

“叙利亚国内发生的是针对恐怖主义的战争。我们将坚决坚持和平进程，继续打击恐怖主义，”塔斯社引述穆阿利姆的话报道称。

叙利亚反对派--叙利亚全国联盟曾表示，愿意协商和平协议，以结束内战，但是总统阿萨德必须下台，不能是任何解决方案的一部分。

穆阿利姆的言论与叙利亚政府另一位部长Ali Haidar上周发表的观点一致。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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