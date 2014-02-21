安理会周六将表决涉叙援助决议草案 中俄态度尚不明朗

路透联合国2月20日（记者 Michelle Nichols） -联合国安理会周六将就有关对叙利亚进行人道主义援助的决议草案进行表决，但俄罗斯和中国届时将支持或否决该草案目前还不得而知。联合国称，在叙利亚有930万人需要援助。

澳大利亚驻联合国大使Gary Quinlan对记者表示，投票将于周六纽约当地时间上午11点（1600GMT）进行。Quinlan与约旦和卢森堡两国驻联合国大使共同起草了这份文件。

该草案包括要求获得跨境援助许可、停止炮击和空袭（包括使用炸弹桶）以及对不服从决议的行为采取“进一步措施”的警告。外交人士称，这些内容是接近两周来谈判中各方僵持不下的重点。

西方外交人士表示，俄罗斯代表称需要更多时间，原本可能在周五进行的表决推迟到周六进行。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫周一称，如果决议允许救援车队在未获叙利亚政府许可的情况下进入叙利亚，俄罗斯将予以否决。

中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上表示，中国认为，“安理会的行动应该有助于推动叙利亚问题的政治解决。”

她并表示，安理会相关行动应该遵守联合国人道救援指导原则，坚持公正和中立原则。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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