阿盟秘书长称阿萨德政权时日不多

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透开罗7月24日电---阿盟秘书长阿拉比（Nabil Elaraby）在接受al-Hayat报采访时表示，阿萨德领导的叙利亚政府无法长期持续，时日有限。
阿拉比还指出，讨论政治改革的时间已经结束。“目前已经不再讨论政治改革，要讨论的是权力移交。”
阿盟部长周日在多哈会面，呼吁阿萨德交权，并称阿盟将帮助阿萨德及其家属安全离开。
当被问及阿萨德政府还能维持多久时，阿拉比说道：“我无法确定这个时间，但是现政权不能长期存在。”
根据周日达成的阿盟决议，阿拉比将很快与卡塔尔总理哈马德·本·贾西姆·阿勒萨尼一起前往俄罗斯和中国。
“我们将明确而坦诚地告诉俄罗斯，他们否决联合国决议的决定有悖阿盟的利益。我们希望俄罗斯重新进行评估，特别是他们也知道目前的叙利亚政府时日有限。”阿拉比说道。
阿拉比还敦促叙利亚反对派团结一致，组建过渡政府。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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