美国称叙利亚总统选举是件“丑事”

路透华盛顿6月3日 - 美国对叙利亚周二举行的总统选举予以谴责，称选举“脱离现实”，是阿萨德政府做的一件“丑事”。

在选举中投票的叙利亚民众预计阿萨德会大获全胜，但反对派称选举是作秀。

“叙利亚今日的总统选举是一件丑事，”美国国务院发言人哈夫（Marie Harf）在华盛顿的记者会上说。

“阿萨德昨日和今日的所作所为都无可信度可言，”哈夫说。

她还称，“阿萨德投票的照片让人反感，感觉就像这是真的选举一样。”

“脱离现实，缺乏政治参与，阿萨德政府今日举行的选举，是残酷镇压政治异己、无法实现叙利亚人民渴望的和平与繁荣愿望的40年家族暴力镇压统治的延续。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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