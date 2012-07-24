欧盟加大对叙利亚的武器禁运力度

布鲁塞尔7月23日电---欧盟官员表示，欧盟官员周一同意强化对叙利亚的武器禁运力度，并加大对叙总统阿萨德的制裁。叙利亚政府军和反对派之间的冲突正演变成一场内战。

欧盟外长在布鲁塞尔召开的会议决定对另外26人实施资产冻结和旅行禁令，并禁止欧洲企业与另三家叙利亚公司进行生意往来，进一步扩大了欧盟对叙利亚的制裁目标。

此外，根据新的禁运规则，欧盟各国政府将获准对前往叙利亚并涉嫌载有武器或其他违禁设备的飞机和船只进行搜查。

欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿(Catherine Ashton)在会前表示：“这些制裁是重要的，因其允许当局对船只进行检查，以查看所载货物为何，我希望，这能防止武器被运抵叙利亚。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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