欧盟接近全面承认叙利亚反对派

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透布鲁塞尔12月10日电---欧盟各国外长周一与叙利亚反对派领导人会面，接近全面承认叙利亚反对派组织--叙利亚全国联盟。
欧盟没有像英国和法国那样全面承认叙利亚全国联盟，部分原因是担心叙利亚反对派组织中存在伊斯兰极端分子。欧盟同时呼吁该组织更具包容性。
但欧盟承诺将继续与叙利亚全国联盟接触并提供支持。
德国外交部长威斯特威勒（Guido Westerwelle）在布鲁塞尔对记者表示，“今天是升级叙利亚全国联盟的合适时机。”
“我们认为这是推动削弱阿萨德政权进程的重要手段。”
最近各国对叙利亚全国联盟的表态显示，建立统一的反对派组织有助该国反对派获得更多海外支持。
“叙利亚之友”将于周三在摩洛哥马拉喀什召开会议，预计美国国务卿希拉里将在此次会议上宣布美国对叙利亚全国联盟的支持。（完）
编译：程芳 发稿：王燕焜
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