欧盟接近全面承认叙利亚反对派

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透布鲁塞尔12月10日 - 欧盟各国外长周一与叙利亚反对派领导人会面，接近全面承认叙利亚反对派组织--叙利亚全国联盟。
欧盟没有像英国和法国那样全面承认叙利亚全国联盟，部分原因是担心叙利亚反对派组织中存在伊斯兰极端分子。欧盟同时呼吁该组织更具包容性。
但欧盟承诺将继续与叙利亚全国联盟接触并提供支持。
德国外交部长威斯特威勒（Guido Westerwelle）在布鲁塞尔对记者表示，“今天是升级叙利亚全国联盟的合适时机。”
“我们认为这是推动削弱阿萨德政权进程的重要手段。”
最近各国对叙利亚全国联盟的表态显示，建立统一的反对派组织有助该国反对派获得更多海外支持。
“叙利亚之友”将于周三在摩洛哥马拉喀什召开会议，预计美国国务卿希拉里将在此次会议上宣布美国对叙利亚全国联盟的支持。（完） (编译：程芳 发稿：王燕焜)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。