欧盟接近全面承认叙利亚反对派

(本文由路透中文网编译)

路透布鲁塞尔12月10日 - 欧盟各国外长周一与叙利亚反对派领导人会面，接近全面承认叙利亚反对派组织--叙利亚全国联盟。

欧盟没有像英国和法国那样全面承认叙利亚全国联盟，部分原因是担心叙利亚反对派组织中存在伊斯兰极端分子。欧盟同时呼吁该组织更具包容性。

但欧盟承诺将继续与叙利亚全国联盟接触并提供支持。

德国外交部长威斯特威勒（Guido Westerwelle）在布鲁塞尔对记者表示，“今天是升级叙利亚全国联盟的合适时机。”

“我们认为这是推动削弱阿萨德政权进程的重要手段。”

最近各国对叙利亚全国联盟的表态显示，建立统一的反对派组织有助该国反对派获得更多海外支持。