阿萨德：欧洲若武装叙反对派 将付出代价

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透柏林6月17日 - 叙利亚总统阿萨德接受德国《法兰克福汇报》采访时称，欧洲若向叙利亚反对派提供武器，将“付出代价”。
他说：“如果欧洲（向叙利亚反对派）提供武器，欧洲的后院将成为恐怖分子的天下，欧洲将为此付出代价。”
他并警告称，欧洲若向叙利亚反对派提供武器，将导致恐怖主义流向欧洲。
阿萨德说：“恐怖分子将获得作战经验，并以极端主义理念作为回敬。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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