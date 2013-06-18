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时事要闻 | 2013年 6月 18日 星期二 10:02 BJT

阿萨德：欧洲若武装叙反对派 将付出代价

路透柏林6月17日 - 叙利亚总统阿萨德接受德国《法兰克福汇报》采访时称，欧洲若向叙利亚反对派提供武器，将“付出代价”。

他说：“如果欧洲（向叙利亚反对派）提供武器，欧洲的后院将成为恐怖分子的天下，欧洲将为此付出代价。”

他并警告称，欧洲若向叙利亚反对派提供武器，将导致恐怖主义流向欧洲。

阿萨德说：“恐怖分子将获得作战经验，并以极端主义理念作为回敬。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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