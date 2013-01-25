法国外长称尚无阿萨德将下台迹象

路透巴黎/贝鲁特1月24日（记者 John Irish/Oliver Holmes） - 法国周四称，没有迹象显示叙利亚总统阿萨德即将被推翻。法国数月来一直称阿萨德即将下台。

法国是口头上最支持叙利亚反对派的国家之一，也是第一个承认反对派联盟的国家。

“事态没有进展。我们期待的解决方式没有出现，我指的是阿萨德下台，（反对派）联盟掌权。”法国外长法比尤斯说道。

法比尤斯去年12月曾对RFI电台表示，阿萨德的“末日即将来临”。但他周四指出，2011年3月开始的国际斡旋没有成果。“近期没有正面迹象。”

他表示，叙利亚反对派领导人和约50个国家与组织的代表将于1月28日在巴黎会面，探讨如何实现之前的承诺。

“和其他国家一样，法国继续试图寻找解决方案，以便赶走阿萨德，实现代表各方的团结的叙利亚。我们离这个目标还很远。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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