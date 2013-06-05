法国称叙利亚已经越过化武“红线”

(本文由路透中文网编译提供)

路透安曼6月4日 - 法国周二称，该国进行的检测证明效忠阿萨德的叙利亚军队在内战中使用了神经毒气。而美国等国曾多次表示，叙利亚若使用化学武器，将是激发国际社会作出反应的“红线”。

此外美国表示，将在叙利亚的邻国约旦部署“爱国者”导弹和F-16战机，以备军事演习用途，并且可能会在约旦保留更长时间。俄罗斯对此提出批评，称西方国家向交战地区部署武器，将加剧冲突。

法国官员称，他们的检测遵循国际标准，能证明叙利亚使用了化学武器。

美国则表示仍需对证据进行研究。白宫发言人卡尼(Jay Carney)对记者表示，对于在叙利亚使用了化学武器的说法，还需要更多信息确认。

法国外长法比尤斯(Laurent Fabius)在法国电视二台称，法国已经检测了在叙利亚收集的样本，一些样本证明叙利亚政府使用了沙林毒气。

他表示，检测结果已经于周二送交联合国化学武器调查小组负责人。

关于在叙利亚使用了化学武器的证据越来越多，这令美国等西方国家陷入两难处境，它们曾承诺若叙利亚动用了化学武器，则将采取行动，但目前还没有关于军事干预的明确规划。

叙利亚并未签署《禁止化学武器公约》，但曾表示绝不会在国内冲突中使用化学武器。叙利亚政府与反抗力量互相指责对方使用了化学武器，而美国等西方国家倾向于认为是叙政府使用了化学武器。

当被问及叙利亚是否已经越过“红线”时，法比尤斯称“毫无疑问”。法国正与盟国磋商如何做出反应。(完)