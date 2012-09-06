法国援助叙利亚“解放区” 考虑提供重武器--消息人士

路透巴黎9月5日电（记者 John Irish）---一位外交消息人士周三称，法国已开始帮助叙利亚反抗力量占据的“解放区”自主运行，并在考虑向这些地区提供重武器的可能性，以帮助他们抵御政府军的攻击。

法国上周曾表示，叙利亚北部、南部和东部一些地区已确定脱离了总统阿萨德的统治，这为当地社区自治创造了机会，民众逃离叙利亚的紧迫感也会消失。

这位消息人士称：“在摆脱政府控制的地区，比如像五个月前解放的TalRifaat（在阿勒颇以北40公里处），已成立地方革命委员会帮助民众，对他们的城镇进行管理，以免出现类似伊拉克政府倒台时的混乱。”

他还表示，法国上周五开始向三个省份的五个地方当局提供援助及资金，这三个省份分别是Deir al-Zor、阿勒颇和伊德利卜（Idlib），合计约有人口70万。

该消息人士指出，一些地区仍面临叙利亚政府军的零星轰炸，但政府军重新夺回这些地区的希望不大。他指出，这些地区的人民已寻求防空武器。

“我们正在认真考虑此事，但事关重大且影响复杂，我们并未对此置之不理。”

欧洲大国曾表示，他们不会向叙利亚反抗力量提供武器。但该消息人士却暗示，法国的想法可能出现改变。

“此事关系重大。持续有武器流入Sahel等不同地区，所有这些意味着我们需要认真对待，建立坦诚的信任关系，然後才能做出最终决定。这需要时间，”他说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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