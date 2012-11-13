法国称承认叙利亚反对派联盟仍为时尚早

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透巴黎11月13日电---法国国防部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）周二称，承认新创立的叙利亚反对派联盟仍为时尚早，并呼吁采取更多行动来团结各反对派。
叙利亚反对派领导人周日在卡塔尔首都多哈开会，创立了该联盟。该组织目前在寻求国际社会承认其为候任政府。
法国是叙利亚总统阿萨德最强硬的反对者之一。法国曾表示，将承认包括社会各阶层的临时政府。
但法国排除了武装反对派的可能，因担忧武器可能落入极端伊斯兰份子手中。
勒德里昂在巴黎对记者表示，“多哈的进展是一个进步，我们认为这意义重大。这还不足以走上一个正确的道路。”
他表示，政治团结很重要，但必须结合各武装组织的统一。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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