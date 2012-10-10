联合国特使将再赴叙利亚促成停火

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透巴黎10月9日电---联合国秘书长潘基文周二称，联合国叙利亚特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）即将访问叙利亚，试图说服阿萨德政府立即停火，结束政府军与反抗力量的流血冲突。
前任特使安南当初曾促成停火，但在短短几天后就宣告破裂。
潘基文在记者会上说：“卜拉希米将再次前往该地区，将先访问其他几个国家，而後前往叙利亚。”
他透露，卜拉希米此行目的是抑制流血冲突，促成协议，以便更多人道主义援助进入叙利亚。在叙利亚，有上百万人流离失所。
潘基文说：“当务之急是，必须尽快停止暴力事件。”
外交人士称，卜拉希米将先访问沙特阿拉伯、土耳其和埃及，而後访问叙利亚。
卜拉希米9月刚担任叙利亚特使後不久，就与阿萨德在大马士革会面，并探视在土耳其和约旦的叙利亚难民营。他当时称，对如何抑制冲突“有些想法”，但没有全面的计划。（完）、
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。