法国称日内瓦会谈方案意味阿萨德必须下台

路透巴黎7月1日电---法国外长法比尤斯(Laurent Fabius)周日表示，联合国安理会成员国在日内瓦就叙利亚政治过渡达成的方案意味着叙总统阿萨必须下台。

主要国家周六在日内瓦达成共识，即叙利亚应成立过渡政府结束冲突，但他们似乎在关於阿萨德将扮演的角色问题上存在分歧。

当被问及为什麽俄罗斯和中国似乎在关於阿萨德前途问题上存在不同意见时，法比尤斯表示：“就算他们反对，事实是，方案特别说明叙利亚将成立联合过渡政府，这就意味着阿萨德必须下台……因为人选必须得到双方的认可。”

法比尤斯在接受TF1电视台采访时表示：“反对派绝不会同意接受他，所以这意味着阿萨德必须下台。”

俄罗斯外长拉夫罗夫周六表示，方案完全没有要求阿萨德下台的意思，因该方案并没有就成立联合政府而排斥任何团体的前提条件。

和平特使安南在会谈後表示，联合政府应包括阿萨德政府的成员和反对派，且联合政府应安排自由选举。

法比尤斯表示，7月6日在巴黎举行的会议旨在在反对派中建立一个“联合阵线”，帮助落实安南的和平提议。中国和俄罗斯均未同意出席这次“叙利亚之友”会议。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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