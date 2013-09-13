版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 14日 星期六 02:28 BJT

标题新闻：法国外交部发言人称英法美三国外长将于下周一在巴黎共进午餐，讨论叙利亚危机

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐