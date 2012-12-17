法国外长：阿萨德的末日即将来临

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎12月16日 - 法国外长洛朗·法比尤斯（Laurent Fabius）周日表示，他认为叙利亚总统阿萨德将很快下台，新的反对派联盟必须得到支持，以防止极端人士控制叙利亚。

法比尤斯在接受法国国际广播电台采访时表示：“我认为，阿萨德的末日即将来临......甚至俄罗斯也在考虑这种可能性。”

法国是首个承认叙利亚国家联盟为叙利亚人民合法代表的西方国家。

法比尤斯表示，叙利亚的武装反抗持续时间越长，就越有可能变得极端，并令极端分子受益。

西方国家和阿拉伯国家上周在摩洛哥的会谈中承认叙利亚新的反对派联盟为叙利亚人民的合法代表，但对武装反对派他们态度不一。

法比尤斯说：“防范极端分子的最佳之道就是叙利亚联盟。”

“联盟将反对派团结在一起。问题是要确保一旦阿萨德政权倒台，叙利亚不会出现更多混乱。我们希望避免重蹈伊拉克的覆辙。”（完）