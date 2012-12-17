法国外长：阿萨德的末日即将来临

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎12月16日 - 法国外长洛朗·法比尤斯（Laurent Fabius）周日表示，他认为叙利亚总统阿萨德将很快下台，新的反对派联盟必须得到支持，以防止极端人士控制叙利亚。
法比尤斯在接受法国国际广播电台采访时表示：“我认为，阿萨德的末日即将来临......甚至俄罗斯也在考虑这种可能性。”
法国是首个承认叙利亚国家联盟为叙利亚人民合法代表的西方国家。
法比尤斯表示，叙利亚的武装反抗持续时间越长，就越有可能变得极端，并令极端分子受益。
西方国家和阿拉伯国家上周在摩洛哥的会谈中承认叙利亚新的反对派联盟为叙利亚人民的合法代表，但对武装反对派他们态度不一。
法比尤斯说：“防范极端分子的最佳之道就是叙利亚联盟。”
“联盟将反对派团结在一起。问题是要确保一旦阿萨德政权倒台，叙利亚不会出现更多混乱。我们希望避免重蹈伊拉克的覆辙。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。