卡梅伦称叙利亚政权更迭的时间已到

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透喀布尔7月19日电---英国首相卡梅伦周四称，叙利亚总统阿萨德必须下台，叙利亚必须进行政权更迭以避免内战。
“我要明确告诉阿萨德，是该他出局的时候了，也是政权过渡的时候了......如果不进行政权过渡，叙利亚显然会陷入内战。”卡梅伦在出访阿富汗时对记者称。
“我要告诉（俄罗斯）总统普京......和所有联合国安理会成员国，现在是该安理会通过明确和严格的制裁决议的时候了，我认为应该根据《联合国宪章》第七章行动，这是显而易见的。”
“叙利亚政府对本国人民作出了一些非常恐怖的事情。我认为对人民作出这种行为并且仍在如此行事的政权应该出局。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。