叙利亚告诉西方别妄想阿萨德下台

路透贝鲁特11月27日（记者 Dominic Evans） -叙利亚周三称，那些要求叙利亚总统阿萨德下台的西方国家应放弃痴心妄想，否则就别参加1月的和谈。

叙利亚称，阿萨德政府将参加定于1月22日在日内瓦举行的叙利亚问题和谈，但重申并无交出权力的计划。

阿萨德政府此项声明，凸显其与反对派之间难以弥合的分歧。

叙利亚自由军领袖抵制日内瓦和谈，称会议期间不会停火。伊斯兰武装力量更威胁称，若任何人参加了不能让阿萨德下台的商谈，将面临审判。

叙利亚外交部官员周三说：“（殖民主义者）扶植和推翻政府的殖民主义时代已经结束了。他们的梦该醒醒了。”此番表态，是回应法国和英国要求阿萨德下台的呼声。

该官员在官方通讯社SANA发表的声明中说：“他们要是非抱着这些妄想，那他们就没必要参加和谈了。我们的人民不会允许任何人窃取他们选择未来、选择领袖的权力。叙利亚政府代表团去日内瓦，不是去交出权力的。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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