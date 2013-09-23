叙利亚全国联盟称愿参加日内瓦会议

(本文由路透中文网编译提供)

路透安曼9月22日 - 叙利亚全国联盟（SNC）主席艾哈迈德·杰尔巴（Ahmad Jarba）表示，如果日内瓦会议的目的是建立过渡政府，那么该组织愿意参加日内瓦会议以结束内战。

这是叙利亚全国联盟就参加日内瓦会议作出的首个明确表态，但叙利亚其他反对派表示，只要阿萨德仍是叙利亚总统，他们就反对此次会议。

叙利亚全国联盟对是否参加由美俄推动的日内瓦会议犹豫不决，8月21日的化学武器袭击发生后，该组织对此事变得更加犹豫。

杰尔巴向联合国安理会致信称，该组织“重申愿意参加未来召开的日内瓦会议”。信函日期为9月19日，路透看到了信函的内容。

但正如去年在日内瓦的首轮国际会谈所规定那样，“各方必须……同意，会议的目的是建立拥有完整行政权力的过渡政府”。

叙利亚活动人士Mahmoud al-Zaqwan称，他担心这是美国试图达成类似也门总统萨利赫向过渡政府交权协议的一次会议。

“我们不会与暴君谈判，不会接受将也门解决方案用在叙利亚。这场革命不仅要让阿萨德倒台，而且还要对他进行审判，我们愿意为此等待，”Zaqwan说。（完）