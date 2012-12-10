德国情报局长：阿萨德政府日薄西山

2011年拍到的德国情报局局长格尔哈特·辛德勒的资料图片。 REUTERS/Tobias Schwarz

路透柏林12月8日电---德国联邦情报局局长格尔哈特·辛德勒(Gerhard Schindler)表示，随着对越来越多地区失去控制，叙利亚阿萨德政府日薄西山，难以支撑。

辛德勒在接受《法兰克福汇报》(Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung)采访时表示：“(反政府派别)武装力量的协调大有改善，也使其针对阿萨德的战斗更为有效。”

“阿萨德当局无法存活。”

旨在推翻阿萨德政府的反抗力量周五宣布大马士革国际机场为战斗区，而美俄均对以外交途径推动叙利亚结束冲突的前景表示悲观。

辛德勒表示：“不断有证据表明，大马士革的阿萨德当局现在已日薄西山。”

辛德勒补充道，尽管阿萨德和反抗力量均未能占得上风，但阿萨德正失去对越来越多土地的控制，并将重点放在保卫大马士革、关键军事据点和机场上。

辛德勒的评论与美国驻叙利亚大使罗伯特·福特(Robert Ford) 昨日发表的评论相呼应。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。